Разработан новый подход для переработки литиевых аккумуляторов

Попавшие в его толщу молекулы NO2 будут вступать в реакции с ионами лития, которые были высвобождены из катодов и проникли через специальную керамическую мембрану, которая пропускает через себя только щелочной металл. Взаимодействия его атомов с оксидом азота приводят к образованию чистого нитрата лития и к высвобождению больших количеств энергии, которая конвертируется в электрический ток.