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Лукашенко дал новые функции Минобороны и Генштабу Беларуси после выборов

Лукашенко подписан указ о функциях Генштаба и Министерства обороны.

Источник: president.gov.by

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ, корректирующий функции Министерства обороны и Генерального штаба, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, своим указом Лукашенко уточнил положения о Минобороны и Генштабе Вооруженных Сил, приведя в соответствие с Военной доктриной указ 2006 года.

Так, функции Министерства обороны дополнили положения о реализации в Вооруженных Силах мероприятий по патриотическому воспитанию. И положения об освещении в СМИ деятельности ВС. Еще уточнен состав коллегии Минобороны.

Этим же указом дополнили функции Генштаба. Теперь они содержат положения по координации деятельности силового компонента военной организации государства в вопросах обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты.

Также свои указом президент изменил условия предоставления арендного жилья в Беларуси.