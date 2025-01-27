Лукашенко дал новые функции Минобороны и Генштабу Беларуси после выборов

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ, корректирующий функции Министерства обороны и Генерального штаба, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, своим указом Лукашенко уточнил положения о Минобороны и Генштабе Вооруженных Сил, приведя в соответствие с Военной доктриной указ 2006 года.
Так, функции Министерства обороны дополнили положения о реализации в Вооруженных Силах мероприятий по патриотическому воспитанию. И положения об освещении в СМИ деятельности ВС. Еще уточнен состав коллегии Минобороны.
Этим же указом дополнили функции Генштаба. Теперь они содержат положения по координации деятельности силового компонента военной организации государства в вопросах обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты.
Также свои указом президент изменил условия предоставления арендного жилья в Беларуси.