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Омичей призвали не паниковать из-за большого количества пожарных машин в городе

Завтра в Омске пройдет смотр пожарной техники.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 28 декабря, на Левом берегу Омска пройдет смотр пожарной техники. Из-за этого на улицах города омичи смогут увидеть большое количество пожарных машин. В ГУ МЧС Омской области призвали горожан не паниковать от вида необычного зрелища — техника будет направляться по городским магистралям к месту сбора.

Ранее мы писали, что на пожаре в Омской области погиб мужчина. О состоянии пожарной техники, подведомственной не МЧС, а пожарно-спасательной службе Омской области, и предлагаемых мерах «КП Омск» писала здесь.