Омичей призвали не паниковать из-за большого количества пожарных машин в городе

Завтра, 28 декабря, на Левом берегу Омска пройдет смотр пожарной техники. Из-за этого на улицах города омичи смогут увидеть большое количество пожарных машин. В ГУ МЧС Омской области призвали горожан не паниковать от вида необычного зрелища — техника будет направляться по городским магистралям к месту сбора.