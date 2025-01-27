Гладков предложил не брать подростков в вузы за критику СВО: реакция и мнения

Глава комитета Госдумы по вопросам защиты семьи Нина Останина инициативу Гладкова осудила. Она напомнила, что ответственность за проступки подростков несут также родители, руководители образовательных организаций, в которых они учатся, а кроме того, это ответственность и главы региона. Депутат считает, что проблема в том, что несовершеннолетним не разъяснили, «в какой стране мы живем, какие ценности отстаиваем», и спрашивать за это надо в том числе с губернатора.