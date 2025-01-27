Гладков предложил не брать подростков в вузы за критику СВО: реакция и мнения

Идея Гладкова
С предложением лишать часть подростков права обучаться в государственных вузах и техникумах Вячеслав Гладков выступил на оперативном совещании. Он отметил, что несовершеннолетние подвергаются воздействию негативной информации, что провоцирует некоторых из них на совершение противоправных действий.
Чтобы сократить количество инцидентов, направленных против военнослужащих, СВО, церкви, он предложил рассмотреть возможность введения запрета для подростков-правонарушителей учиться в вузах и техникумах, являющихся государственными. По мнению главы региона, такая мера могла бы повысить уровень ответственности несовершеннолетних. Подростки стали бы понимать, что «никаких шуток нет», что государство негативно относится к таким проступкам.
«Мы же видим, насколько сейчас высока оценка со стороны судов, когда человек совершает противоправное действие и получает большие сроки — всё, жизнь остановилась. И кому-то кажется, что это “квест”. А заканчивается всё бедой», — цитирует Гладкова RTVI.
Губернатор предложил вынести инициативу на обсуждение в школьных коллективах, на родительских собраниях. Вячеслав Гладков подчеркнул, что предлагаемые ограничения не будут касаться обучения в частных вузах и техникумах.
«Мы тоже должны понимать уровень ответственности. Если вдруг в семье это происходит, а семья обращается к государственной поддержке, то опять — давайте рассматривать, насколько государство должно поддерживать эти семьи, которые не могут вместе со школой воспитать ребенка. Ответственность же должна быть со всех сторон? Согласны?» — обратился он к участникам совещания.
Губернатор предложил через месяц назначить встречу с директорами школ, родителями, представителями прокуратуры, полиции, чтобы узнать о мнении общественности и экспертов правовых ведомств по поводу его инициативы.
Реакция общественности
К обсуждению инициативы главы приграничного региона присоединились не только жители Белгородской области, но и политики, правоведы.
Адвокат Сергей Жорин назвал инициативу Гладкова популизмом, но предположил, что она может быть реализована с помощью «телефонного права» — через неформальные указания.
«Я крайне сомневаюсь, что на уровне законодательства это будет запрещено, но на уровне так называемого негласного телефонного запрета — может быть. Хотя, скорее всего, это просто громкие заявления популистской направленности», — цитирует Жорина «Инфо 24».
Глава комитета Госдумы по вопросам защиты семьи Нина Останина инициативу Гладкова осудила. Она напомнила, что ответственность за проступки подростков несут также родители, руководители образовательных организаций, в которых они учатся, а кроме того, это ответственность и главы региона. Депутат считает, что проблема в том, что несовершеннолетним не разъяснили, «в какой стране мы живем, какие ценности отстаиваем», и спрашивать за это надо в том числе с губернатора.
«Ни в коем случае нельзя лишать детей бесплатного образования! А куда ж тогда, простите? А где же, кто же их образовывать-то будет? Где же они поймут? И когда? Кто их учить будет — Трамп или Зеленский?» — рассказала Останина RTVI.
Депутат предположила, что инициатива может нарушать права ребенка, и призвала уполномоченного по правам ребенка оценить предложение Гладкова.