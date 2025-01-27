Фонд социального страхования не стал предоставлять многодетной жительнице Башкирии пособие

С апреля прошлого года мать четырех детей неоднократно обращалась в местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования с заявлением о назначении пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Из-за ненадлежащего взаимодействия между ведомствами при проверке данных и документов предоставлять выплату женщине отказались.