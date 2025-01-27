Фонд социального страхования не стал предоставлять многодетной жительнице Башкирии пособие

В Давлекановском районе Башкирии прокуратура Орджоникидзевского района проверила исполнение законодательства о социальной защите. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
С апреля прошлого года мать четырех детей неоднократно обращалась в местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования с заявлением о назначении пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Из-за ненадлежащего взаимодействия между ведомствами при проверке данных и документов предоставлять выплату женщине отказались.
Прокуратура внесла главе отделения Фонда соцстрахования представление об устранении нарушений. В итоге права женщины удалось восстановить, и ей выплатили более 200 тысяч рублей.
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