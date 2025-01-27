Пассажиры Пулково встали в огромную очередь на автобус в сторону Петербурга

Сложная ситуация наблюдалась в Пулково днем 27 января. Сотни пассажиров встали в огромную очередь в ожидании автобусов, которые едут в сторону Петербурга. Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».
— Из Пулково не очень получается уехать на общественном транспорте, — отметил автор поста.
Конечно, уехать из аэропорта можно и на такси, но это выйдет намного дороже, чем на автобусе. Поэтому люди продолжают ждать.
К слову, пользователи Сети в комментариях отмечают, что ситуация с общественным транспортом в Пулково хоть сегодня и выдалась напряженной, стоять в очереди тем, кто уже прилетел, лучше, чем тем, кто сейчас опаздывает на самолет из-за пробок. Впрочем, возможно кто-то куда-то спешит, и этот факт их тогда не успокоит.
Добавим, что к 16:30 пробки на дорогах в Северной столице достигли шести баллов, что на два балла больше, чем обычно в это время в понедельник.