Пассажиры Пулково встали в огромную очередь на автобус в сторону Петербурга

К слову, пользователи Сети в комментариях отмечают, что ситуация с общественным транспортом в Пулково хоть сегодня и выдалась напряженной, стоять в очереди тем, кто уже прилетел, лучше, чем тем, кто сейчас опаздывает на самолет из-за пробок. Впрочем, возможно кто-то куда-то спешит, и этот факт их тогда не успокоит.