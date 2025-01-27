В Усть-Илимске хотят разработать экономическую модель развития аэропорта

В Иркутской области рассматривают возможность разработки экономической модели, направленной на развития аэропорта Усть-Илимска для организации пассажирских авиаперевозок. Как сообщили КП-Иркутск в Законодательном Собрании региона, с 1 января 2025 хотели организовать рейсы, в которых используются самолеты Ан-24.
Более вместительные судна положительно повлияют не только на пассажиропоток, но и сократят убытки аэропорта. Сейчас продолжают работать над запуском рейсов, где за один раз сможет улетать 70 человек.
— До 1 апреля должны установить тариф для перевозчика, затем проведут конкурсные процедуры. Сейчас разработана «дорожная карта» по развитию авиаузла. Она включает обеспечение условий для обслуживания воздушных судов более высокого класса, это потребует капитальных вложений, — отметили в пресс-службе Заксобрания.
Для привлечения федеральных средств мэр Усть-Илимска Эдуард Симонов предложил включить мероприятия по развитию аэропорта в мастер-план города. Помимо этого создадут рабочую группу, которая выработает меры для совершенствования перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Бурятии попал в больницу после того, как в его доме разрушилась кирпичная печь.