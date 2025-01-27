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Видимость на трассах в Ростовской области ухудшилась из-за тумана

Водителей в Ростовской области попросили быть осторожными во время тумана.

Источник: Комсомольская правда

Водителям следует быть крайне осторожными на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за тумана. Ухудшающая видимость завеса сейчас сохраняется минимум в двух районах региона, предупреждают в Госавтоинспекции.

Участки с ограниченной видимостью отмечаются на 801 км трассы М-4 в Чертковском районе, а также на отрезке с 838 по 856 км в Миллеровском районе.

Водителям напоминают: во время тумана нужно соблюдать скорость и безопасную дистанцию между машинами, необходимо следить за боковым интервалом. Также в условиях плохой видимости нельзя обгонять другие автомобили.

Добавим, по прогнозу синоптиков, туманы местами по Ростовской области возможны до 30 января.