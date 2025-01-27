В Волгограде в бывшем кинотеатре «Родина» откроют патриотический центр

Цель модернизации этого объекта заключается в создании современного центра патриотического воспитания молодежи, который сможет одновременно принимать до 700 посетителей. В мэрии считают, что это станет важным шагом в развитии молодежной политики региона и предоставит молодому поколению новые возможности для обучения, творчества и активного участия в жизни общества.