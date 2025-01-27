В Волгограде в бывшем кинотеатре «Родина» откроют патриотический центр

В Волгограде заключен договор с подрядной организацией, который касается разработки проектно-сметной документации для капитального ремонта объекта культурного наследия — здания, где до 2006 года функционировал кинотеатр «Родина».
В администрации Волгограда пояснили, что проектирование будет осуществляться волгоградской компанией ООО «Волгадонпроект», которая обладает более чем десятилетним опытом работы в области архитектуры и инженерных изысканий.
Цель модернизации этого объекта заключается в создании современного центра патриотического воспитания молодежи, который сможет одновременно принимать до 700 посетителей. В мэрии считают, что это станет важным шагом в развитии молодежной политики региона и предоставит молодому поколению новые возможности для обучения, творчества и активного участия в жизни общества.
Инициатива администрации Волгограда по созданию молодежного центра на базе бывшего кинотеатра «Родина» получила поддержку со стороны губернатора региона Андрея Бочарова. Модернизация объекта стала возможной благодаря победе Волгоградской области во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых», который проводился Федеральным агентством по делам молодежи в рамках нацпроекта «Образование» в 2024 году.
В рамках предстоящих работ запланирована масштабная модернизация здания. Концепцию дизайн-проекта разработали специалисты центра «ВЯЗ», которые учли все современные требования и тенденции в области архитектуры и дизайна. В соответствии с условиями муниципального контракта, подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию для выполнения работ, включающих ремонт внутренних помещений, обновление фасада, кровли, водосточной системы, а также создание условий для доступа маломобильных групп населения.
Это позволит сделать центр доступным для всех желающих, что является важным аспектом социальной инклюзии.