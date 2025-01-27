Власти назвали сроки строительства новой школы в Холмогоровке

На разработку проекта учебного заведения выделяли 17 миллионов рублей. В школе планируют оборудовать 46 учебных кабинетов, агрокласс, а также инженерно-технический, медико-биологический, инженерно-технологический классы. В здании появятся два бассейна, студия дизайна, издательский центр и телестудия. Финансирование на строительство нового учреждение планируют получить по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».