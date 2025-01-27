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Власти назвали сроки строительства новой школы в Холмогоровке

Учебное заведение планируют возвести в 2026—2027 годах.

Источник: Freepik

Новую школу в Холмогоровке планируют построить в 2026—2027 годах. Об этом сообщили представители администрации Зеленоградского округа в комментариях губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Сейчас специалисты разрабатывают проектную документацию. «После получения положительного решения госэкспертизы округ направит заявку на финансирование строительства общеобразовательного учреждения из регионального и федерального бюджетов. Ориентировочный период строительства — 2026−2027 годы», — сообщили в администрации округа.

Учебное заведение на 1150 мест в Холмогоровке построят на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060703:2819. Новая школа появится на улице Южной.

На разработку проекта учебного заведения выделяли 17 миллионов рублей. В школе планируют оборудовать 46 учебных кабинетов, агрокласс, а также инженерно-технический, медико-биологический, инженерно-технологический классы. В здании появятся два бассейна, студия дизайна, издательский центр и телестудия. Финансирование на строительство нового учреждение планируют получить по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

образование