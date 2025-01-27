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Под Могилевом таможенники изъяли у предпринимателя 17 тонн лосося без документов

В Беларуси могут уничтожить 17 тонн лосося непонятного происхождения, который изъяла таможня.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские таможенники изъяли у предпринимателя 17 тонн охлажденного лосося без документов, рассказали в Государственном таможенном комитете.

Так, у белорусского предпринимателя изъяли 17 тонн лосося на сумму 400 тысяч белорусских рублей. Указано, что изъятый лосось был непонятного происхождения, перемещался без сопроводительных документов, в том числе ветеринарного сертификата, который подтверждал бы безопасность продукции.

Партию обнаружили в грузовике, который ехал из Могилева в Мстиславль. Предприниматель, опасаясь возможной остановки авто контролирующими службами, спрятал рыбу за коробками с надписью «морковь».

В ГТК обратили внимание на то, что отправитель продукции рассказал о своих намерениях перепродажи лосося в интернете.

По факту отпуска в реализацию и транспортировки товара без наличия необходимых документов в отношении отравителя и перевозчика начали административные процессы.

Владельцам груза грозит штраф до 50% от его стоимости. При этом, если перевозчик так и не предоставит требуемые законодательством документов 17 тонн лосося уничтожат.

Еще милиция сказала о сроке в 30 дней для владельцев брошенных авто в Беларуси.