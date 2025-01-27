Под Могилевом таможенники изъяли у предпринимателя 17 тонн лосося без документов

Так, у белорусского предпринимателя изъяли 17 тонн лосося на сумму 400 тысяч белорусских рублей. Указано, что изъятый лосось был непонятного происхождения, перемещался без сопроводительных документов, в том числе ветеринарного сертификата, который подтверждал бы безопасность продукции.