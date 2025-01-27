Депутат Госдумы Смолин рассказал, когда в Омск приедет министр Кравцов

Депутат Госдумы РФ от Омской области Олег Смолин сообщил в своем телеграмм-канале, когда в Омск прибудет министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Напомним, его визит Смолин анонсировал ранее.
В Омск глава федерального ведомства прибудет уже завтра, поздним вечером. Рабочие встречи начнутся у Кравцова с 29 января.
«Омская область стала одним из лидеров по количеству вошедших в программу капитального ремонта школ, детских садов и колледжей. Сейчас будем обсуждать вопрос поддержки ОмГПУ», — рассказал Смолин о главной цели встречи Сергея Кравцова с региональными властями.
Также мы писали о том, что в правительстве Омской области создается новое министерство — науки, высшего образования и научно-технического развития.