Депутат Госдумы Смолин рассказал, когда в Омск приедет министр Кравцов

«Омская область стала одним из лидеров по количеству вошедших в программу капитального ремонта школ, детских садов и колледжей. Сейчас будем обсуждать вопрос поддержки ОмГПУ», — рассказал Смолин о главной цели встречи Сергея Кравцова с региональными властями.