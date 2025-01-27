К перекрытиям в центре Петербурга добавились набережные

По данным «Яндекс. Пробок», в пятом часу вечера перекрыли проезд по Смольной и Воскресенской набережным, набережной Кутузова, Дворцовой, Адмиралтейской и Английской набережным, а также по Дворцовому проезду. Одновременно остаются закрытыми улицы от площади Восстания до Смольного. В районе Смольного, площади Александра Невского, площади Восстания и Адмиралтейства затруднено движение транспорта, собрались пробки.
В то же время в целом по Петербургу пробки стали меньше: с 8 баллов они снизились до 6. Хотя это все еще на 1 балл больше нормы для понедельника.
Кроме центра, напряженная дорожная ситуация наблюдается на юго-востоке города. На внутреннем кольце КАД скопилась пробка длиной 9,6 километров от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Стоит Софийская улица из города к кольцевой. Уже собрались плотные заторы на Ивановской улице и улице Бабушкина.
Подробнее о том, где ожидаются перекрытия вечером, читайте здесь.