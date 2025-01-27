За оскорбление пассажирки уфимского шофера общественного транспорта лишат премии

В Уфе за оскорбление пассажирки шофера маршрутки № 224 лишат премии. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
Сегодня представители Минтранса провели совещание с сотрудниками Управления транспорта и связи мэрии, перевозчиком «Компания Уфа-Лайн» и свидетелями инцидента. В итоге перевозчику вынесли предостережение. А предприятие, в свою очередь, объявит водителю строгий выговор с лишением премии.
Заместитель главы Минтранса республики Дмитрий Титов заявил о важности того, чтобы шоферы вели себя корректно, а у пассажиров была возможность платить за проезд удобным для них способом.
— Особое внимание Минтранс Республики Башкортостан уделяет тому, чтобы не ущемляли права несовершеннолетних граждан, — отметил чиновник.
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