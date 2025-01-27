Завезенный в Ростовскую область песок с мазутом используют как топливо

В Семикаракорск и Большой Лог на территории Ростовской области не будут завозить загрязненный песок с мазутом. То, что успели выгрузить в регионе до запрета, оперативно переработают. Такое заявление сделал врио главы региона Юрий Слюсарь.
— Вчера на территорию области прибыли еще 20 машин с песком, но на полигон их не пустили. Фуры развернули, и они отправились обратно. Въезд на по-прежнему запрещен, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Сейчас, по словам главы региона, на территории полигона круглосуточно дежурят сотрудники полиции, общественники и местные жители. Также на месте работают представители природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и минприроды.
— Песок, который успели завезти до запрета переработают. Это чуть более 3% от общего объема, который к нам планировали привезти. Что касается мазута, его используют как топливо на полигоне в Усть-Донецке для утилизации других отходов, это обычная практика. Сейчас там также работают надзорные органы, они же будут контролировать процесс, — добавил Юрий Слюсарь.
Врио губернатора подчеркнул, что основными условиями в такой ситуации могут быть только безопасные и экологичные решения, которые не навредят окружающей среде и здоровью людей. На подготовку такого решения у организации «Южный город» теперь две недели.
Добавим, решение о запрете на завоз загрязненного песка с мазутом донские власти согласовали с заместителем министра природных ресурсов и экологии России Максимом Корольковым.