Завезенный в Ростовскую область песок с мазутом используют как топливо

— Песок, который успели завезти до запрета переработают. Это чуть более 3% от общего объема, который к нам планировали привезти. Что касается мазута, его используют как топливо на полигоне в Усть-Донецке для утилизации других отходов, это обычная практика. Сейчас там также работают надзорные органы, они же будут контролировать процесс, — добавил Юрий Слюсарь.