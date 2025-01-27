Хинштейн отчитал чиновника Карнаушко за оценку ущерба от действий ВСУ под Курском

Пресс-конференция, о которой шла речь, состоялась в пресс-центре ТАСС 23 января. Помимо оценки ущерба, понесенного областью от вторжения ВСУ, Карнаушко сообщил, что боевые действия затронули 21% территории региона. При этом региональные власти просят местных жителей не возвращаться в свои дома даже после освобождения городов и сел, так как саперам нужно провести полное обследование территории и ее разминирование.