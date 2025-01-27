В прокат выходит фильм Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия»

Выходит вполне себе убедительно: картина производит впечатление, местами пугает. Но, кажется, главный здешний испуг — это благоговейный страх Эггерса перед первоисточником. По сравнению с ним здесь все сделано краше и объемнее, однако старательно подогнано под оригинальную канву. Это не обязательно плохо, просто на фоне выступлений Херцога и Копполы отсутствие ярко выраженного авторского прочтения ощущается шагом назад. Именно же как ремейк «Носферату» выполнен блестяще и, как водится у Эггерса, поражает визуальной изобретательностью. Ну и какая-то компенсация тоже имеется: благодаря известной дотошности режиссера в вопросах аутентичности персонифицированная подавленная сексуальность героини Лили-Роуз Депп (на нее здесь смещен основной фокус) выглядит, как балканский казак-зомби. Как говорится, и в чем она не права.