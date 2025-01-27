Картаполов сообщил о планах расширить применение электронных повесток

Раздача электронных повесток предусмотрена законом, который приняли в 2023 году. Тогда указывалось, что после вступления закона в силу повестки будут направляться в письменной форме, а дублироваться — в электронной. Повестка считается врученной, когда информация об этом появится в реестре воинского учета и придет гражданину на «Госуслугах».