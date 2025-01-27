Картаполов сообщил о планах расширить применение электронных повесток

«Я думаю, что в весенний призыв применение электронных повесток будет более широко распространено», — сказал Картаполов журналистам в понедельник. (цитата по «Интерфаксу»).
Использовать повестки при проведении призыва начали в тестовом режиме в осенний призыв 2024 года, рассказывал Картаполов. Тогда он указывал, что ключевым для призыва были повестки на бумаге.
Но одновременно в трех регионах проводили тестирование электронных повесток и использования единого реестра военнообязанных — это были Рязанская область, Марий-Эл и Сахалин.
Осенний призыв в армию закончился 28 декабря 2024 года.
Раздача электронных повесток предусмотрена законом, который приняли в 2023 году. Тогда указывалось, что после вступления закона в силу повестки будут направляться в письменной форме, а дублироваться — в электронной. Повестка считается врученной, когда информация об этом появится в реестре воинского учета и придет гражданину на «Госуслугах».