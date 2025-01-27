Будут как электробусы: власти определили, куда нужно направить троллейбусы без рогов

Электротранспорт может курсировать до кардио- и онконцентров (№ 2 и 7) и дворца спорта «Янтарный» (№ 7), а также до Чкаловского поворота в конце Советского проспекта (№ 1 и 2). А вот планов по возобновлению движения по Емельянова и микрорайон Космодемьянского больше нет.