Будут как электробусы: власти определили, куда нужно направить троллейбусы без рогов

В администрации Калининграда определили направления, куда можно продлить троллейбусные маршруты без установки контактной сети. Обсуждение вопроса состоялось на прошедшем заседании горпросвета.
Электротранспорт может курсировать до кардио- и онконцентров (№ 2 и 7) и дворца спорта «Янтарный» (№ 7), а также до Чкаловского поворота в конце Советского проспекта (№ 1 и 2). А вот планов по возобновлению движения по Емельянова и микрорайон Космодемьянского больше нет.
Троллейбусы поедут на автономном ходу. Производитель заявляет такую возможность для участка длиной до 40 километров, что равно расстоянию от Калининграда до Светлогорска.
Также власти планируют раздробить в городе контактную сеть. В частности, хотят демонтировать провода на Гвардейском и Ленпроспекте (на пути от гостиницы «Калининград» до зоопарка), на Черняховского, Театральной и части Советского проспекта. Это решение связано с планами мэрии реализовать проект так называемого чистого неба, который избавил бы центр города от проводов.
«Чистым небом» в России называют программу расхламления общественных пространств, которая сводится к уборке проводов под землю. Так делают в ряде городов, в том числе в Москве.
Через центр Калининграда проходят все три троллейбусных маршрута. Но чтобы они нормально работали, опция автономного хода должна быть у 100% подвижного состава. Это означает, что весь текущий парк нужно списывать. А как долго прослужат новые троллейбусы — большой вопрос.
При этом урбанисты считают, что глобально проблему визуального мусора программа не решит: на той же площади Победы кроме троллейбусных висят и другие провода.
По задумке чиновников при разрыве контактной сети можно будет пользоваться штангоуловителями: система позволит в полуавтоматическом режиме присоединить «рога» к проводам, не заставляя водителя выходить на улицу.
В конце прошлого года в Калининград поступили 15 новых троллейбусов. В январе транспорт вышел на линию, но две единицы сломались уже в первый же день.