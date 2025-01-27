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Управление Судебного департамента Ростовской области возглавил Игорь Башкатов

В Ростовской области назвали имя нового начальника управления Судебного департамента региона.

Источник: Комсомольская правда

На пост начальника управления Судебного департамента в Ростовской области назначили Игоря Башкатова. Об этом стало известно сегодня, 27 января. Информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.

Руководитель уже приступил к исполнению обязанностей, сменив в должности Андрея Рощевского. Известно, что приказ о новом назначении подписал генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.

По предварительным данным, Игорь Башкатов прошел обучение в центральном аппарате судебного департамента. В 1996 году он окончил Академию ФСБ России по направлению «Юриспруденция». Специалист имеет ученую степень кандидата юридических наук.