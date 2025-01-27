Последние новости к вечеру 27 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 27 января 2025 года.
Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области
В ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север» освободили село Николаево-Дарьино. Кроме того, подразделения «Севера» нанесли поражение 12 украинским бригадам и отбили две контратаки ВСУ.
Россия не получала сигналов от США по переговорам Путина и Трампа
Дмитрий Песков сообщил, что пока нет сигналов о возможных переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа. Готовность к диалогу сохраняется, но конкретных обсуждений пока не ведется.
Молдавия выделит Приднестровью 3 млн кубометров газа
Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
Кабмин проиндексировал свыше 40 соцвыплат и пособий
Правительство России утвердило индексацию социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля. Мишустин поручил контролировать вопрос доиндексации социальных пенсий Голиковой и Мантурову.