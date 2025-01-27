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Последние новости к вечеру 27 января 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 27 января 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 27 января — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 27 января 2025 года.

Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области

Источник: РИА "Новости"

В ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север» освободили село Николаево-Дарьино. Кроме того, подразделения «Севера» нанесли поражение 12 украинским бригадам и отбили две контратаки ВСУ.

Россия не получала сигналов от США по переговорам Путина и Трампа

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Песков сообщил, что пока нет сигналов о возможных переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа. Готовность к диалогу сохраняется, но конкретных обсуждений пока не ведется.

Молдавия выделит Приднестровью 3 млн кубометров газа

Источник: РИА "Новости"

Правительство Молдавии выделит 3 млн кубометров газа Приднестровью для преодоления энергетического кризиса. ЕС выделяет 30 млн евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии.

Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

Источник: РИА "Новости"

Президент РФ отметил, что победа Александра Лукашенко на выборах отражает его высокий авторитет и поддержку курса Белоруссии населением. В телефонном разговоре Путин вновь тепло поздравил Лукашенко с убедительной победой.

Кабмин проиндексировал свыше 40 соцвыплат и пособий

Источник: РИА "Новости"

Правительство России утвердило индексацию социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля. Мишустин поручил контролировать вопрос доиндексации социальных пенсий Голиковой и Мантурову.