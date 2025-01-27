Как правильно воспитывать мейн-куна и ухаживать за ним

Мейн-куны отлично уживаются в большой семье и обожают получать ласку — но при этом остаются кошками со своей долей независимости. Они не будут сутками сидеть у вас на коленях, однако с радостью отзовутся на ваше приглашение поиграть или полежать рядом перед сном. Если у мейн-куна возникнет желание уединиться, он ненавязчиво отойдет в уютное место, но никогда не откажется от общения с любимым хозяином, когда вы позовете его обратно.