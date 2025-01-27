Ушел из жизни белорусский кинорежиссер Александр Анисимов

Анисимов, в свою очередь, снимал как художественные, так и документальные фильмы. В том числе это «Минская элегия» — картина об истории белорусской столицы, снятая в 2021 году. В прошлом году была премьера другой его документальной ленты — «Возвращение». Она рассказывает о военных летчиках, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, и долгое время было неизвестно, где покоится их прах.