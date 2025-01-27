Ушел из жизни белорусский кинорежиссер Александр Анисимов

МИНСК, 27 янв — Spuntik. Кинорежиссер Александр Анисимов скончался на 62-м году жизни, сообщает Министерство культуры Беларуси.
«Александр Анатольевич вошел в историю белорусского кинематографа как яркий, самобытный мастер игрового и документального кино, чьи фильмы знают и любят зрители разных возрастов», — отметили в ведомстве.
В министерстве отметили, что лучшие из созданных Анисимовым фильмов обогатили новейшую историю отечественной культуры. Ведомство выразило соболезнования родным и близким покойного.
Александру Анисимову в 2025 году могло исполнится 62 года. В 1994 году он окончил Белорусскую государственную академию искусств. Там он учился у народного артиста СССР — кинорежиссера Виктора Турова. Последний вошел в историю, в том числе, как автор художественного фильма «Сыновья уходят в бой».
Анисимов, в свою очередь, снимал как художественные, так и документальные фильмы. В том числе это «Минская элегия» — картина об истории белорусской столицы, снятая в 2021 году. В прошлом году была премьера другой его документальной ленты — «Возвращение». Она рассказывает о военных летчиках, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, и долгое время было неизвестно, где покоится их прах.