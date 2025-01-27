Под ведомство БГМУ передают несколько федеральных противотуберкулезных санаториев

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что очень долго санаториям не выделяли значительные инвестиции, и они не получали необходимого развития. Руководитель региона выразил надежду на то, что после присоединения они смогут выйти на качественно новый уровень предоставления помощи пациентам.