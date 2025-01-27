Под ведомство БГМУ передают несколько федеральных противотуберкулезных санаториев

Три противотуберкулезных санатория, которые подведомственны Министерству здравоохранения России, передадут под управление Башкирскому государственному медицинскому университету. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой сообщил ректор вуза Валентин Павлов.
Речь идет о санаториях «Шафраново» в Альшеевском районе, имени Сергея Аксакова и «Глуховской» в Белебеевском районе. Учреждения присоединяют к БГМУ по поручению федерального Минздрава.
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что очень долго санаториям не выделяли значительные инвестиции, и они не получали необходимого развития. Руководитель региона выразил надежду на то, что после присоединения они смогут выйти на качественно новый уровень предоставления помощи пациентам.
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