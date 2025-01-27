В Ростове в СИЗО отправили подозреваемых по делу о крупном мошенничестве

В Ростовской области арестовали четверых подозреваемых в рамках дела о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
— Все указанные лица — подозреваемые по одному уголовному делу. По всем постановлениям от 24 января 2025 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое мужчин арестованы до 21 марта, еще двое — до 22 марта 2025 года включительно, — прокомментировали в журналисту «КП — Ростов-на-Дону».
Детали дела в инстанции не уточнили. При этом, по данным агентства «Интерфакс», речь может идти о «руководителях коммерческих организаций, задействованных в проекте благоустройства парка “Дружба” в Ростове-на-Дону». Подрядчики якобы были арестованы по делу о хищении средств.