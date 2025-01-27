В Ростове в СИЗО отправили подозреваемых по делу о крупном мошенничестве

— Все указанные лица — подозреваемые по одному уголовному делу. По всем постановлениям от 24 января 2025 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое мужчин арестованы до 21 марта, еще двое — до 22 марта 2025 года включительно, — прокомментировали в журналисту «КП — Ростов-на-Дону».