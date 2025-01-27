Идут поиски 18-летнего жителя Благовещенска с проблемами со здоровьем

Как сообщают активисты, местонахождение парня неизвестно уже целый день, сегодня он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 165 сантиметров, у него среднее телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Был одет черную куртку, зеленые камуфляжные штаны и черную шапку.