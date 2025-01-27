Идут поиски 18-летнего жителя Благовещенска с проблемами со здоровьем

В Башкирии разыскивают 18-летнего Кирилла Кочергина из Благовещенска. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Как сообщают активисты, местонахождение парня неизвестно уже целый день, сегодня он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 165 сантиметров, у него среднее телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Был одет черную куртку, зеленые камуфляжные штаны и черную шапку.
— Нуждается в медицинской помощи, — утверждается в ориентировке.
Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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