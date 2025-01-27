Минтруда: ИП получит пенсию 460 рублей при уплате минимальных взносов 20 лет

Минтруда и соцзащиты Беларуси назвало размер пенсии индивидуального предпринимателя при уплате минимальных взносов в ФСЗН в течение 20 лет. И эта пенсия по возрасту на сегодняшний день 460 рублей.
В Минтруда напомнили, что размеры пенсии любого белоруса, и ИП в том числе, зависят от продолжительности стажа, а также размера дохода, из которого уплачивались взносы в ФСЗН. На величину пенсии будут влиять также надбавки, например, инвалиду первой группы, пенсионеру старше 75 лет.
Что касается взносов в ФСЗН, то они должны быть не меньше 35% от размера минимальной заработной платы, которая с 1 января 2025 года, по сравнению с 2024 годом, повысилась на 100 рублей и сейчас составляет 726 рублей.
Расчеты показывают, что за год ИП должен минимально заплатить взносов в ФСЗН на сумму 3049,2 рублей.
«Если Вы не менее 20 лет (минимальный страховой стаж) уплачивали взносы из дохода не выше минимальной заработной платы, то Вы формируете право только на минимальную трудовую пенсию по возрасту — сегодня это 460 рублей», — подчеркнули в министерстве.
В ведомстве отметили, что у ИП появилась возможность увеличить свою будущую пенсию, добровольно отчисляя в ФСЗН взносы свыше тех, что положены в качестве минимальных.
«Чем выше доход (и отчисления от него), тем выше будущая пенсия», — напомнили в Минтруда и подчеркнули важный момент: в страховой стаж, применяемый при начислении трудовой пенсии, засчитываются только те периоды работы, предпринимательской деятельности в течение которых уплачивались взносы в бюджет ФСЗН.
Что касается времени, за которые взносы не уплачивались вообще либо уплачивались из расчета ниже чем из минимальной зарплаты, то такие года в стаж работы зачтены не будут либо засчитаются с понижающим коэффициентом.
Кстати, Минтруда назвало перспективы роста пенсий в Беларуси в 2025 году. «Средняя пенсия 926 рублей в месяц, а у работающего пенсионера она может подрасти на 500 рублей» (здесь подробнее).
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