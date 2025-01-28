Известия: наркомагазины в России стали активнее вербовать подростков

Психолог Наталья Наумова подчеркивает важность диалога между родителями и детьми. «Важно объяснять, почему наркоторговля опасна не только для закладчика, но и для покупателя», — говорит она. Родителям следует вовлекать детей в различные активности и поддерживать с ними контакт, чтобы снизить риск вовлечения в преступный бизнес.