Известия: наркомагазины в России стали активнее вербовать подростков

По данным собственного расследования Известий, владельцы наркошопов начали массово привлекать школьников к продаже запрещенных веществ. Если ранее преступники вербовали закладчиков среди молодежи старше 16 лет, то теперь они нацелились на детей 14−15 лет. Магазины наркорынка используют данные крупных Telegram-чатов для спам-рассылок, охватывающих более миллиона пользователей.
«Наркобизнес стремительно молодеет. Количество наркошопов растет, курьеров им постоянно не хватает», — утверждает источник, связанный с нелегальной рекламой в даркнете.
Рост числа арестов несовершеннолетних
Согласно полицейским сводкам, число арестов несовершеннолетних посыльных наркошопов возросло. В конце 2024 года в Калининграде задержали 16-летнего подростка, который пытался сделать закладку с марихуаной. В Свердловской области его ровесник попался на хранении фотографий с местами закладок на мобильном телефоне.
Крупные наркошопы еженедельно нанимают от пяти до 15 новых курьеров, однако треть из них уходит после 1−2 закладок, испугавшись уголовной ответственности.
Наркодилеры активно используют аргумент, что уголовная ответственность за сбыт наркотиков наступает только с 16 лет. Это дает преступникам возможность вербовать детей, не опасаясь последствий. «Мы принимаем на работу с любого возраста», — уверяли вербовщики, с которыми связались Известия, добавляя, что ребенку не грозит «никакая ответственность».
Адвокат Константин Кудряшов подчеркивает, что хотя уголовной ответственности нет, подростки могут быть поставлены на профилактический учет в полиции, что негативно скажется на их будущем.
Новые схемы вовлечения
С января 2025 года в России усилили ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступления. Теперь за вовлечение детей младше 14 лет в преступление грозит до девяти лет лишения свободы. В 2023 году число таких преступлений выросло на 52,3%.
«Наркодилеры теперь ведут себя крайне вежливо. Восприимчивые дети на это ведутся», — считает председатель совета общественной организации «Центр защиты и развития личности» Леонид Армер.
Причины, по которым дети соглашаются работать закладчиками, разнообразны. Некоторые из них хотят подзаработать, другие ищут адреналина. Мать одного из задержанных подростков рассказала, что ее сын, желая накопить на новый телефон, ответил на объявление и был задержан с наркотиками.
«За решетку он не попал, но столкнулся с ужасной травлей со стороны преподавателей и учеников», — вспоминает она.
Как защитить детей от наркоторговли
Психолог Наталья Наумова подчеркивает важность диалога между родителями и детьми. «Важно объяснять, почему наркоторговля опасна не только для закладчика, но и для покупателя», — говорит она. Родителям следует вовлекать детей в различные активности и поддерживать с ними контакт, чтобы снизить риск вовлечения в преступный бизнес.
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