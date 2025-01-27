«Красиво». Беглов показал Путину, каким будет мемориал Ленинградской битве в Шушарах

Мы нашли соответствующее место, это Пулковские высоты, где стояла наша армия. Здесь будут у нас монумент и тематический, патриотический парк. 17 гектаров земли — это первая очередь. Еще порядка 17−18 гектаров — вторая. Есть еще третья очередь. Вы когда-то обращали внимание на Пулковское водохранилище, река Пулковка… здесь мы тоже предусмотрим, объявим конкурс. Таким образом, в общей сложности у нас будет порядка 50 гектар.
Он отметил, что, по его мнению, общественное пространство будет актуально для жителей будущего города-спутника Южный и жителей Пушкина. Когда рядом с «Экспофорумом» появится метро, мемориалу будет обеспечена высокая транспортная доступность. Ранее в качестве срока строительства этой станции называли 2035 год, при условии федерального софинансирования. Мемориал начнут строить не раньше 2026.
В центре парка планируют возвести обелиск со световым столпом внутри. Луч может быть разных цветов, он будет напоминать собой большую свечу. По замыслу, ее будет видно издалека, в том числе с самолета. От обелиска в разные стороны расходятся аллеи, посвященные фронтам советской армии, задействованным в обороне Ленинграда. Пространства вокруг них будут посвящены истории каждого из фронтов.
«Красиво, красиво получится», — отметил президент Владимир Путин, осмотрев визуализацию и макет.
Мемориал в Шушарах станет первым памятником всем участникам Ленинградской битвы. Рядом с местом, где его будут строить, находятся могилы советских солдат.
Специально для реализации проекта будет увеличена разрешенная высотность на этом участке, сейчас она составляет 23 метра.
Концепция мемориала была выбрана по результатам конкурса проектов. «Фонтанка» внимательно следила за ним и рассказывала о пяти финалистах. Жюри и экспертный совет выбрали победителем работу архитектурной студии «Интерколомниум», которую возглавляет Евгений Подгорнов.
Битвой за Ленинград называют оборону города в 1941—1943 годах, а также наступательные действия советских войск в 1943—1944 годах для снятия угрозы новой блокады.