«Красиво». Беглов показал Путину, каким будет мемориал Ленинградской битве в Шушарах

Мы нашли соответствующее место, это Пулковские высоты, где стояла наша армия. Здесь будут у нас монумент и тематический, патриотический парк. 17 гектаров земли — это первая очередь. Еще порядка 17−18 гектаров — вторая. Есть еще третья очередь. Вы когда-то обращали внимание на Пулковское водохранилище, река Пулковка… здесь мы тоже предусмотрим, объявим конкурс. Таким образом, в общей сложности у нас будет порядка 50 гектар.