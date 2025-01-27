Бойцы башкирского ОМОН возвратились из командировки в зону СВО

В Башкирию из командировки в зону проведения специальной военной операции вернулись бойцы специального подразделения Росгвардии ОМОН. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал вице-премьер республики Ирек Сагитов.
Заместитель руководителя регионального правительства от имени главы Башкирии Радия Хабирова поздравил сотрудников с возвращением, поблагодарил за службу и вручил государственные награды.
В своей публикации Сагитов поблагодарил семьи, родных и близких бойцов за поддержку и терпение, а также пожелал им крепкого здоровья, жизненной энергии и благополучия.
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