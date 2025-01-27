Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы башкирского ОМОН возвратились из командировки в зону СВО

В Башкирию из зоны СВО вернулись бойцы ОМОН.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирию из командировки в зону проведения специальной военной операции вернулись бойцы специального подразделения Росгвардии ОМОН. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал вице-премьер республики Ирек Сагитов.

Заместитель руководителя регионального правительства от имени главы Башкирии Радия Хабирова поздравил сотрудников с возвращением, поблагодарил за службу и вручил государственные награды.

В своей публикации Сагитов поблагодарил семьи, родных и близких бойцов за поддержку и терпение, а также пожелал им крепкого здоровья, жизненной энергии и благополучия.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.