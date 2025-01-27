Поиски 64-летней жительницы Уфы свернули спустя 13 дней

В Уфе завершились поиски 64-летней женщины. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Жительница столицы Башкирии пропала 13 дней назад — 14 января. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найдена, жива! — заявили добровольцы.
Где все это время была женщина — не уточняется.
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