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Поиски 64-летней жительницы Уфы свернули спустя 13 дней

В Уфе завершились поиски 64-летней женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершились поиски 64-летней женщины. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Жительница столицы Башкирии пропала 13 дней назад — 14 января. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найдена, жива! — заявили добровольцы.

Где все это время была женщина — не уточняется.

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