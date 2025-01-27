Как рассчитать размер единого пособия на детей семьям с невысоким доходом

Эксперт отмечает, что знакома с ситуациями, когда в семье отец хорошо зарабатывал, приносил большой доход, а потом его сократили, уволили или по состоянию здоровья он ушел сам. Далеко не всегда ему удается быстро найти работу, зачастую приходится идти на должность с гораздо меньшим заработком. «Как вы думаете, государство поддержит эту семью? На первый взгляд кажется, что “да”. Однако на самом деле этой ~семье нужно прожить почти год без средств к существованию, чтобы при подсчете доходов за предыдущий год государство не увидело больших сумм~», — говорит Марина Кондратович.