Как рассчитать размер единого пособия на детей семьям с невысоким доходом

Особая мера поддержки предусмотрена в России для семей с низким доходом — единое пособие на детей до 17 лет. Если родители ребенка зарабатывают недостаточно средств, на помощь им приходит государство. Кто имеет право на эту выплату, каков ее размер и как оценивают эффективность этой меры поддержки эксперты — в материале «Газеты.Ru».
Что такое единое пособие на детей.
Единое пособие на детей до 17 лет — это мера государственной поддержки родителей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания.
До 2023 года в России действовало множество разных выплат для семей с детьми, которые назначались при различных условиях. Самыми первыми были пособия на детей в возрасте до полутора лет, затем эту меру поддержки расширили на детей до трехлетнего возраста. Дополнительная выплата полагалась семьям с дошкольниками, с детьми от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам и неполным семьям.
Большое количество разных пособий приводило к тому, что родители путались в условиях их назначения и часто даже не знали, кому и при каких условиях они положены.
Регулирует эту меру поддержки федеральный закон от 21.11.2022 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственных пособиях гражданам, имеющим детей”.
Размер единого пособия на детей в 2025 году.
Порядок назначения и выплаты определен постановлением Правительства РФ от 16.12.2022 № 2330 (ред. от 28.12.2024) «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка».
Размер единого пособия тесно связан с прожиточным минимумом и составляет 50, 75 или 100% от прожиточного минимума в регионе, где живет нуждающаяся семья. Чем ниже уровень доходов родителей ребенка или беременной женщины, тем выше размер пособия.
Пособие могут получать семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины. В 2025 году прожиточный минимум в целом по России составляет:
* На душу населения: 17 733 ₽
~Для сравнения:~ в 2024 году прожиточный минимум на душу населения составлял 15 453 ₽, для трудоспособного населения — 16 844 ₽, для детей — 14 989 ₽
При назначении размера пособия для беременных учитывают минимум для трудоспособного населения, а для детей — детский прожиточный минимум.
Размер прожиточного минимума может отличаться в зависимости от региона.
Кому назначают единое пособие на детей до 17 лет.
О правилах назначения Единого пособия и нюансах расчета суммы выплаты «Газете.Ru» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Петр Щербаченко.
«При назначении пособия учитываются материальное и имущественное положение семьи, а также наличие доходов или объективные причины его отсутствия: например, безработица или уход за ребенком», — пояснил эксперт.
Выплата назначается малообеспеченным семьям при соблюдении нескольких условий:
* Ежемесячный доход на человека в семье не превышает размер регионального прожиточного минимума.
В 2025 году появилось дополнительное требование: доход каждого трудоспособного члена семьи в данном расчетном периоде должен составлять не менее четырех МРОТ. Этот критерий ввели для оценки нуждаемости семьи.
Если у кого-то из совершеннолетних членов семьи не было подтвержденного дохода в течение 12 месяцев расчетного периода, нужно обосновать это объективной причиной. Например:
* беременность,
В случае если человек не сможет предъявить объективные обоснования, почему он не работал, в пособии ему откажут. Такие условия оформления выплаты введены для того, чтобы исключить из получателей пособия людей, которые просто не желают трудиться.
В Отделении СФР по г. Москве и Московской области обращают внимание, что такое же правило с 2025 года действует и для самозанятых. Ранее самозанятым, чья деятельность была единственным источником дохода, в отчетном периоде нужно было показать минимальную планку заработка не ниже двух минимальных размеров оплаты труда, сейчас — четырех.
Какие виды доходов учитываются при расчете единого пособия.
При расчете доходов семьи с детьми до 17 лет учитываются следующие виды поступлений:
* трудовые доходы, выплаты за оказание услуг в рамках гражданско-правового договора, авторские гонорары;
Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В Отделении СФР по г. Москве и Московской области обращают внимание, что в 2024 году изменился порядок учета алиментов в доходах семьи при назначении единого пособия:
* Если родители заключили нотариальное соглашение или имеется устная договоренность, алименты учитываются в том объеме, который указал родитель в заявлении.
Как рассчитать сумму единого пособия.
Единое пособие привязано к ежемесячному доходу семьи. Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату и в каком объеме, нужно разделить ее суммарный годовой доход на 12 месяцев и на количество членов семьи.
В состав семьи при оценке нуждаемости входят:
* заявитель, его супруг (а);
Бабушки, дедушки, тети, племянники и другие родственники в состав семьи при оценке нуждаемости не входят.
В качестве примера Петр Щербаченко предлагает рассчитать среднедушевой доход для семьи из пяти человек, которая живет в Новосибирской области. При расчете отталкиваемся от общего дохода за расчетный период в сумме 500 тыс. рублей.
Формула для расчета среднедушевого дохода:
* Среднедушевой доход = (доход всех членов семьи в расчетном периоде)/(12 месяцев × количество членов семьи).
Как узнать, на какой размер пособия имеешь право:
* 50% — базовый размер выплаты;
Как оформить единое пособие.
Для оформления выплаты:
* Подготовьте документы: паспорта родителей и свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке или его расторжении, СНИЛС всех членов семьи, а также реквизиты банковского счета или карты МИР.
Перспективы развития пособий для семей с детьми.
Единое пособие для семей с детьми и беременных женщин — мера очень важная и хорошая, но при этом она требует доработки, считает президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями, мама восьмерых детей Марина Кондратович.
«При всех своих плюсах единое пособие принесло и ряд минусов, вызвав шквал разводов, незарегистрированных браков и моду на матерей-одиночек», — подчеркнула в разговоре с «Газетой.Ru» Марина Кондратович.
Эксперт обращает внимание на то, что многие семьи, которые действительно нуждаются в этих пособиях, зачастую не имеют возможности их получать. Одна из главных причин: оценка недвижимости, которая есть у семьи.
«Зачастую старенькие родители, чтобы облегчить детям хлопоты с оформлением наследства в будущем, стараются записать на них свою недвижимость, еще живя в ней. А в результате государство видит, что у семьи большое имущество, считает ее зажиточной и способной себя обеспечить. При этом ~есть семьи похитрее, которые действуют “по серой схеме”, где супруги разводятся друг с другом, чтобы не считать доходы мужа~, либо мать рожает детей и не записывает в графе отца. Вот эти семьи совершенно спокойно получают эти пособия», — рассказала Марина Кондратович.
Эксперт отмечает, что знакома с ситуациями, когда в семье отец хорошо зарабатывал, приносил большой доход, а потом его сократили, уволили или по состоянию здоровья он ушел сам. Далеко не всегда ему удается быстро найти работу, зачастую приходится идти на должность с гораздо меньшим заработком. «Как вы думаете, государство поддержит эту семью? На первый взгляд кажется, что “да”. Однако на самом деле этой ~семье нужно прожить почти год без средств к существованию, чтобы при подсчете доходов за предыдущий год государство не увидело больших сумм~», — говорит Марина Кондратович.
Отладить несовершенства в механизме назначения единого пособия, по мнению эксперта, поможет точечный, индивидуальный подход. Если семья оказалась в тяжелом положении и нуждается в помощи, получать ее она должна сразу, а не через год. Прекращать поддержку нужно, как только семья выходит из кризиса.
Кроме того, Марина Кондратович предлагает принять особые меры поддержки при рождении третьих и последующих детей в семье.
«Считаю, что многодетные семьи нужно поддерживать без всякого критерия нуждаемости. Потому что если у нас и есть в стране ничтожный процент богатых многодетных семей, поверьте мне, вряд ли они станут собирать справки для получения пособия. При этом обычные многодетные семьи зачастую оказываются “за бортом” при назначении выплаты», — резюмировала Кондратович.