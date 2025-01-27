Умер белорусский режиссер Александр Анисимов

27 января Министерство культуры Беларуси сообщило о кончине известного белорусского кинорежиссера-постановщика Александра Анатольевича Анисимова.
«Александр Анатольевич вошел в историю белорусского кинематографа как яркий, самобытный мастер игрового и документального кино, чьи фильмы знают и любят зрители разных возрастов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лучшие из созданных ими фильмов обогатили новейшую историю отечественной культуры.
Александр Анисимов в 1994 году окончил Белорусскую государственную академию искусств. Он учился в мастерской народного артиста СССР кинорежиссера Виктора Турова.
Анисимов снимал художественные и документальные фильмы: «Невероятное перемещение», «Следы на воде», «Держись за облака», «Авантюры Прантиша Вырвича», «Возвращение» и другие.
Ранее мы писали, что умер начинавший в Минске актер и режиссер Игорь Янковский — сын народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянник Олега Янковского.
Кроме того прочитайте, что под Гродно велосипедист погиб под колесами Lada, внезапно свернув налево.
Еще девять человек попали в больницу после жуткого ДТП с тремя авто в Гомеле.