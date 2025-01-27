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Умер белорусский режиссер Александр Анисимов

Ушел из жизни режиссер Александр Анисимов.

Источник: Комсомольская правда

27 января Министерство культуры Беларуси сообщило о кончине известного белорусского кинорежиссера-постановщика Александра Анатольевича Анисимова.

«Александр Анатольевич вошел в историю белорусского кинематографа как яркий, самобытный мастер игрового и документального кино, чьи фильмы знают и любят зрители разных возрастов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лучшие из созданных ими фильмов обогатили новейшую историю отечественной культуры.

Александр Анисимов в 1994 году окончил Белорусскую государственную академию искусств. Он учился в мастерской народного артиста СССР кинорежиссера Виктора Турова.

Анисимов снимал художественные и документальные фильмы: «Невероятное перемещение», «Следы на воде», «Держись за облака», «Авантюры Прантиша Вырвича», «Возвращение» и другие.

Ранее мы писали, что умер начинавший в Минске актер и режиссер Игорь Янковский — сын народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянник Олега Янковского.

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