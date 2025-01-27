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В день полного освобождения блокады Ленинграда небо над городом озарили «Лучи Победы»

В 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады небо над Петербургом озарили «Лучи Победы». Фотокорреспондент «Фонтанки» запечатлел два скрещенных луча над Московским проспектом.

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Лучи являются одним из главных символов обороны Ленинграда, так как в дни противостояния их использовали для отражения налетов вражеской авиации.

«Два скрещенных луча в ночном небе — один из символов героической обороны Ленинграда. Памятная акция “Лучи Победы” напоминает о подвиге защитников города, несокрушимой воле ленинградцев», — поделился губернатор Александр Беглов.

Прожекторы с крыш двух высотных зданий № 207 и 224 на Московском проспекте включили в 17:10. Лучи появляются в небе над Петербургом не только в день полного освобождения блокады, но и День Победы, а также в день окончания Ленинградской битвы.

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