В день полного освобождения блокады Ленинграда небо над городом озарили «Лучи Победы»

Лучи являются одним из главных символов обороны Ленинграда, так как в дни противостояния их использовали для отражения налетов вражеской авиации.
«Два скрещенных луча в ночном небе — один из символов героической обороны Ленинграда. Памятная акция “Лучи Победы” напоминает о подвиге защитников города, несокрушимой воле ленинградцев», — поделился губернатор Александр Беглов.
Прожекторы с крыш двух высотных зданий № 207 и 224 на Московском проспекте включили в 17:10. Лучи появляются в небе над Петербургом не только в день полного освобождения блокады, но и День Победы, а также в день окончания Ленинградской битвы.