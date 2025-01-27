В Баку по просьбе РФ задержали объявленную в розыск кубанскую экс-судью Хахалеву

В столице Азербайджана задержана скандально известная экс-судья из Краснодара Елена Хахалева, обвиняемая в России по нескольким уголовным статьям. По данным СМИ, она собиралась вылететь из бакинского аэропорта в Дубай, однако при прохождении паспортного контроля ее имя обнаружили в списках международного розыска. Всероссийскую известность Хахалева обрела в 2017 году после пышной свадьбы своей дочери с выступлением звезд эстрады первой величины. Позднее ее обвиняли в подделке диплома, а также в прогулах и мошенничестве с присвоением денег.