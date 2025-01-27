244 км «фонящих» дорог Башкирии планируют привести в порядок в 2025 году

Сегодня, 27 января, в Доме Республики главы Башкирии Радий Хабиров провел очередное заседание в формате «Транспортный час», на повестке которого были вопросы повышения качества и безопасности дорожной сети региона.
Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова доложила о планах реализации в 2025 году программы ремонта «фонящих» дорог. Всего планируется привести в порядок 244,2 километра трасс и более 300 погонных метров мостов. На это власти направят 6,8 миллиардов рублей.
Один из самых крупных объектов программы ремонта — трасса Сибай-Акъяр в Баймакском и Хайбуллинском районах, планируется обновить 36 километров этой дороги. Кроме того, ремонт проведут на десятикилометровом участке трассы Янаул — Верхние Татышлы, также обновят 9,6 километра дороги Бедеева Поляна — Ахлыстино в Благовещенском районе, 7,8 км — трассы Акъяр-Новочеркасск в Хайбуллинском районе, 5,4 км — дороги Старосубхангулово-Мраково в Бурзянском районе.
В перечень обновляемых дорог также вошли подъездные пути к садовым некоммерческим товариществам. До конца 2025-го планируется ремонт 24 таких дорог общей протяженностью 30 километров с охватом 87 СНТ.
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