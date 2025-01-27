244 км «фонящих» дорог Башкирии планируют привести в порядок в 2025 году

Один из самых крупных объектов программы ремонта — трасса Сибай-Акъяр в Баймакском и Хайбуллинском районах, планируется обновить 36 километров этой дороги. Кроме того, ремонт проведут на десятикилометровом участке трассы Янаул — Верхние Татышлы, также обновят 9,6 километра дороги Бедеева Поляна — Ахлыстино в Благовещенском районе, 7,8 км — трассы Акъяр-Новочеркасск в Хайбуллинском районе, 5,4 км — дороги Старосубхангулово-Мраково в Бурзянском районе.