Годовалая девочка погибла на пожаре в охваченном пламенем доме под Лунинцем

27 января в Следственном комитете Беларуси сообщили, что следователи работают на месте пожара в агрогородке Лунинецкого района, где погиб ребенок.
Тело годовалой девочки днем 27 января в агрогородке Бостынь при ликвидации пожара в жилом доме обнаружили работники МЧС.
По предварительным данным, 25-летняя женщина вышла во двор по хозяйственным делам, а ее трое детей (1 год, 3 года и 5 лет) остались в доме одни.
«Спустя некоторое время двое старших мальчиков прибежали к маме и сообщили о пожаре. Пламя охватило дом, что не позволило местной жительнице спасти годовалую дочь», — говорится в сообщении СК.
Информируют, что предварительная версия возникновения пожара — детская шалость с огнем.
Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим трагедии.
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