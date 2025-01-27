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51-летнего уфимца не могут отыскать уже почти полтора месяца

В Уфе 44 дня разыскивают 51-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе разыскивают 51-летнего Шамиля Сагитова. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже 44 дня — с 14 декабря. Приметы пропавшего: его рост — 164 сантиметра, у него среднее телосложение, русые волосы и карие глаза. Был одет в темно-синий пуховик, черные джинсы, черные ботинки и черную шапку.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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