Разработана технология на основе нейросети для тренировки футболистов

Определять движения спортсмена можно по положению его 2D-скелета и взаимодействию со спортивным инвентарем. Однако для некоторых упражнений необходимо знать нахождение ключевых точек относительно друг друга в пространстве. Кроме того, после видеосъемки тренировки требуется синхронизация по времени кадров с левой и правой камер. Если же использовать нейронные сети в 3D-пространстве, этого делать не придется, поскольку 3D-подход предлагает большую точность и глубину анализа. Он и положен в основу компьютерной программы, созданной учеными.