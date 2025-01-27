«Салават Юлаев» проиграл 3:4 татарстанскому «Ак Барсу» в матче КХЛ

Сегодня, 27 января, в Казани «Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Алексей Пустозеров (забросил шайбу в ворота соперников на второй минуте матча), Артем Галимов (34), Дмитрий Яшкин (55) и Степан Фальковский (забил гол в овертайме). За команду гостей отличились Джошуа Ливо (36), Александр Хмелевский (47) и Михаил Науменков (51).
«СЮ» после 49 игр с 65 очками занимает третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра — 29 января. Команда схлестнется в Омске с «Авангардом».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.
Фальковский.