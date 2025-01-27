Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Салават Юлаев» проиграл 3:4 татарстанскому «Ак Барсу» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» со счетом 3:4 в матче КХЛ.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 27 января, в Казани «Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Алексей Пустозеров (забросил шайбу в ворота соперников на второй минуте матча), Артем Галимов (34), Дмитрий Яшкин (55) и Степан Фальковский (забил гол в овертайме). За команду гостей отличились Джошуа Ливо (36), Александр Хмелевский (47) и Михаил Науменков (51).

«СЮ» после 49 игр с 65 очками занимает третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра — 29 января. Команда схлестнется в Омске с «Авангардом».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Фальковский.