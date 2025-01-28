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Салют в честь годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады прогремел над Петербургом

Праздничный салют в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января прогремел над Петербургом.

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Как и 81 год назад яркий фейерверк озарил небо над Невой.

«Ленинградцы увидели новую, еще непривычную им, но такую долгожданную симфонию праздничных огней. Над суровым городом-победителем в небе, расчищенном от вражеских хищников, скрестились мечи прожекторов, повисли разноцветные гирлянды ракет, причудливыми огневыми цветами расцвели замысловатые фейерверки».

Такой цитатой из газеты «Ленинградская правда» от 28 января 1944 года поделилась пресс-служба Красногвардейского района.

Салют был дан расчетами Михайловской военной артиллерийской академии с Большого пляжа Петропавловской крепости. 12 орудий Д-44 дали 30 артиллерийских залпов в сопровождении фейерверка.

До 22 часов также будут гореть газовые факелы Ростральных колонн.

«По традиции этот священный день завершается мирными залпами победного салюта», — сказал губернатор Александр Беглов. По словам градоначальника, салют «символизирует нашу безмерную благодарность поколению Победителей».

«Низкий поклон всем защитникам и жителям блокадного города за великий подвиг Ленинграда», — приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

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