Салют в честь годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады прогремел над Петербургом

Как и 81 год назад яркий фейерверк озарил небо над Невой.
«Ленинградцы увидели новую, еще непривычную им, но такую долгожданную симфонию праздничных огней. Над суровым городом-победителем в небе, расчищенном от вражеских хищников, скрестились мечи прожекторов, повисли разноцветные гирлянды ракет, причудливыми огневыми цветами расцвели замысловатые фейерверки».
Такой цитатой из газеты «Ленинградская правда» от 28 января 1944 года поделилась пресс-служба Красногвардейского района.
Салют был дан расчетами Михайловской военной артиллерийской академии с Большого пляжа Петропавловской крепости. 12 орудий Д-44 дали 30 артиллерийских залпов в сопровождении фейерверка.
До 22 часов также будут гореть газовые факелы Ростральных колонн.
«По традиции этот священный день завершается мирными залпами победного салюта», — сказал губернатор Александр Беглов. По словам градоначальника, салют «символизирует нашу безмерную благодарность поколению Победителей».
«Низкий поклон всем защитникам и жителям блокадного города за великий подвиг Ленинграда», — приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.