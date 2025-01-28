Салют в честь годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады прогремел над Петербургом

«Ленинградцы увидели новую, еще непривычную им, но такую долгожданную симфонию праздничных огней. Над суровым городом-победителем в небе, расчищенном от вражеских хищников, скрестились мечи прожекторов, повисли разноцветные гирлянды ракет, причудливыми огневыми цветами расцвели замысловатые фейерверки».