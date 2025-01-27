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В конце января Ростовскую область ждет аномальное тепло

Жителей Ростовской области в конце месяца ждет аномальное тепло.

Источник: Комсомольская правда

В конце января Ростовскую область ждет аномальное тепло. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.

По данным синоптиков, с 28 по 30 января в Ростове-на-Дону ожидается облачная и туманная погода. В среднем температура воздуха составит от −2 градусов до +7 градусов. В целом.

С 28 по 30 января в Ростове будет облачно и туманно. В начале суток дороги будут покрыты льдом, а ветер стихнет до 4−9 метров в секунду. Температура в эти дни будет колебаться от −2 до +9 градусов. Конец месяца порадует ростовчан теплой погодой.

Аналогичная ситуация ожидается и по территории Ростовской области. Местами также возможны туман, гололедица в утренние часы и переменная облачность. Температура воздуха составит от −4 до +9.