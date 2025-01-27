В конце января Ростовскую область ждет аномальное тепло. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.
По данным синоптиков, с 28 по 30 января в Ростове-на-Дону ожидается облачная и туманная погода. В среднем температура воздуха составит от −2 градусов до +7 градусов. В целом.
С 28 по 30 января в Ростове будет облачно и туманно. В начале суток дороги будут покрыты льдом, а ветер стихнет до 4−9 метров в секунду. Температура в эти дни будет колебаться от −2 до +9 градусов. Конец месяца порадует ростовчан теплой погодой.
Аналогичная ситуация ожидается и по территории Ростовской области. Местами также возможны туман, гололедица в утренние часы и переменная облачность. Температура воздуха составит от −4 до +9.