В конце января Ростовскую область ждет аномальное тепло

С 28 по 30 января в Ростове будет облачно и туманно. В начале суток дороги будут покрыты льдом, а ветер стихнет до 4−9 метров в секунду. Температура в эти дни будет колебаться от −2 до +9 градусов. Конец месяца порадует ростовчан теплой погодой.