В столице Башкирии проживает 31 человек, эвакуированный из блокадного Ленинграда

С начала блокады и до ее полного снятия город и его жители прошли через голод, холод, постоянные бомбардировки и артиллерийские обстрелы. Сейчас в Уфе проживает 31 человек, награжденный знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Их регулярно навещают представители мэрии, а также ветеранских и общественных организаций.