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В столице Башкирии проживает 31 человек, эвакуированный из блокадного Ленинграда

В Уфе живет 31 эвакуированный из блокадного Ленинграда человек.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 27 января, отмечается годовщина полного освобождения Ленинграда от войск фашистской Германии. Ровно 81 год назад закончилась оборона города на Неве, которая длилась 872 дня и стала одним из самых важных сражений Второй мировой войны и самым продолжительным в годы Великой Отечественной войны.

С начала блокады и до ее полного снятия город и его жители прошли через голод, холод, постоянные бомбардировки и артиллерийские обстрелы. Сейчас в Уфе проживает 31 человек, награжденный знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Их регулярно навещают представители мэрии, а также ветеранских и общественных организаций.

Сегодняшний день не стал исключением. Прошли тематические мероприятия и встречи. В массовых библиотеках города школьникам и студентам колледжей рассказали об истории обороны Ленинграда. Молодые люди даже попробовали самостоятельно отрезать блокадную норму хлеба.

А в Музее истории Башкирской организации Всероссийского общества слепых прошел День открытых дверей.

— Подготовленная экспозиция помогает посетителям задуматься о цене долгожданной Великой Победы и о том, как важно хранить память о тех, кто сделал ее возможной, — поведали в мэрии.

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