В столице Башкирии проживает 31 человек, эвакуированный из блокадного Ленинграда

Сегодня, 27 января, отмечается годовщина полного освобождения Ленинграда от войск фашистской Германии. Ровно 81 год назад закончилась оборона города на Неве, которая длилась 872 дня и стала одним из самых важных сражений Второй мировой войны и самым продолжительным в годы Великой Отечественной войны.
С начала блокады и до ее полного снятия город и его жители прошли через голод, холод, постоянные бомбардировки и артиллерийские обстрелы. Сейчас в Уфе проживает 31 человек, награжденный знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Их регулярно навещают представители мэрии, а также ветеранских и общественных организаций.
Сегодняшний день не стал исключением. Прошли тематические мероприятия и встречи. В массовых библиотеках города школьникам и студентам колледжей рассказали об истории обороны Ленинграда. Молодые люди даже попробовали самостоятельно отрезать блокадную норму хлеба.
А в Музее истории Башкирской организации Всероссийского общества слепых прошел День открытых дверей.
— Подготовленная экспозиция помогает посетителям задуматься о цене долгожданной Великой Победы и о том, как важно хранить память о тех, кто сделал ее возможной, — поведали в мэрии.
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