Красную книгу Крыма пополнят десятки видов животных и растений

«Известно, что этот вид существовал еще в начале прошлого века, потом исчез, потом пытались вселять его из водоемов Кавказа, из рек, но он не прижился. И сейчас коллеги из Института биологии южных морей предложили его исключить, по причине того, что его в общем-то его нет и охранять нечего», — сказал ученый.