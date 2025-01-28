Красную книгу Крыма пополнят десятки видов животных и растений

Редких видов растений еще два десятка.
По словам Епихина, список растений обновляемой Красной книги Крыма сейчас еще активно обсуждается членами комиссии и авторами очерков документа. Но уже понятно, что часть видов уйдет из списка.
«Потому что они были включены в предыдущее издание Красной книги России, а в Крыму им угрозы не существует. Мы вынуждены были их включить в прошлое издание, а сейчас необходимости в этом нет», — пояснил Епихин.
Среди них виды, которые уже более полстолетия не фиксируются в Крыму, заметил он. Например, майкараган волжский. В 1960-х годах его еще находили на берегах озера Донузлав, но с тех пор никто нигде не видел, в том числе по итогам целенаправленных поисков в последние годы, рассказал Епихин.
В то же время новое издание республиканской Красной книги, как ожидается, весьма серьезно пополнится растениями, а также грибами и лишайниками, мхами и водорослями, которые сегодня требуют охраны государства, добавил Епихин.
«Уже порядка 20 видов в плюс будет. В основном это редкие виды, сокращающие свою численность и ареал в результате хозяйственной деятельности человека за последние десять лет», — уточнил Епихин.
В числе таких — псаммофитные виды, растущие на морских песчаных пляжах. По словам Епихина, еще 20 лет назад они были очень распространены в Крыму, особенно на западном и восточном побережье. Но в связи с активным освоением рекреационного пляжного ресурса эти виды катастрофически сокращаются в численности, и ареал по площади уменьшается в немыслимых масштабах, утверждает ученый.
«Это, например, полынь песчаная. Она растет по пересыпям песчаных озер на границе с морем. И если 20 лет назад там были практически заросшие песчаные дюны и это был один из доминантов растительного покрова, то сейчас только островки, причем это стареющие особи: они перестали размножаться семенным путем», — рассказал Епихин.
По его словам, полынь песчаная выполняет важные экосистемные функции. Произрастая на берегу узкой полосой, она удерживает дюны от размыва штормами и развевания ветрами, от которых за одну зиму может утрачиваться до 20−30 см песчаного пляжа.
Епихин выразил надежду на то, что включение полыни песчаной и подобных ей растений псаммофитных видов поможет их сохранить.
«Хотя Красная книга напрямую не охраняет места обитания, тем не менее при обосновании особо охраняемых природных территорий (ООПТ) — заказников, различных памятников природы и прочего — это будет, конечно же, в плюс. Это виды уязвимые, их нужно включать в состав ООПТ, чтобы сохранить вместе с местами обитания, в отрыве от которых они жить не могут», — подытожил Епихин.
Число видов охраняемых животных приближается к 400.
То же самое о животных говорит Григорий Прокопов. По его словам, вид, изъятый из природы в зоопарки, сохранить практически невозможно.
«Задача найти природное место обитания, где концентрация этих видов наиболее высока, и охранять. Охрана, оторванная от мест обитания, невозможна и бессмысленна. Это актуально только в том случае, если мы предусматриваем, что дальше будем возвращать их в природу», — сказал эксперт.
По его словам, в части животного мира в Красной книге Крыма также будут значительные изменения.
«Не такие, как планировалось изначально, но в первом приближении число видов должно вырасти примерно до 395, плюс минус два, которые еще обсуждаются. Планируется исключить из Красной книги от 16 до 18 видов и включить до 38 видов», — уточнил Прокопов.
Среди спорных видов — малый, или салгирский рыбец, сказал он.
«Известно, что этот вид существовал еще в начале прошлого века, потом исчез, потом пытались вселять его из водоемов Кавказа, из рек, но он не прижился. И сейчас коллеги из Института биологии южных морей предложили его исключить, по причине того, что его в общем-то его нет и охранять нечего», — сказал ученый.
Среди новых, требующих охраны, утка савка, вид которой на мировом уровне в последнее время считается на грани исчезновения, тогда как в Крыму уже третий год наблюдается оседлая популяция этой птицы на пресных Сакских озерах, поделился Прокопов.
Примечательно, что здесь озера, которые принимают стоки, у них даже названия соответствующие — Ковш, Отстойник, — но савку и целый ряд других птиц как раз этот негативный фактор сюда и привлек, заметил ученый.
«И еще один случай, когда несчастье, по сути, помогло. У нас Арабатская стрелка -пограничная зона, и за счет того, что там закрытый режим, в прошлом году образовалась гнездовая колония фламинго, которые вывели более 100 птенцов», — рассказал Прокопов.
Фламинго стремятся не менять выбранных ими мест для обитания, при этом очень чувствительны к факторам беспокойства, и сказать с точностью, будут ли они здесь оставаться, пока нельзя. Но сделать все возможное, чтобы именно так и было — необходимо, считает Прокопов.
«На сегодняшний день это пока что единственный случай гнездования фламинго в Российской Федерации. Для Крыма это статусное событие. И с точки зрения Министерства природы и других органов надо бы приложить максимально все усилия, чтобы сохранить эту территорию, чтобы способствовать и последующему гнездованию этого вида», — сказал он.
По словам ученых, новое издание Красной книги Крыма должно выйти к концу 2025 года.
Все, чем пополнится республиканский охранный документ, войдет и в Красную книгу России, поскольку она формируется на основе данных региональных красных книг, уточнили эксперты.