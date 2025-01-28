Путин приехал на концерт «Ленинградская Победа» в День снятия блокады Ленинграда

В Петербурге на сцене БКЗ «Октябрьский» прошел концерт «Ленинградская Победа», посвященный 81-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент Владимир Путин поздравил ветеранов и наградил их юбилейными медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».