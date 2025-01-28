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Путин приехал на концерт «Ленинградская Победа» в День снятия блокады Ленинграда

В Петербурге на сцене БКЗ «Октябрьский» прошел концерт «Ленинградская Победа», посвященный 81-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент Владимир Путин поздравил ветеранов и наградил их юбилейными медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

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Глава России произнес торжественную речь, почтил память защитников Ленинграда и впервые вручил учрежденные в 2024 году медали ветеранам, среди них — блокадница.

Всего на торжественной церемонии почтили медалями семерых ветеранов: Аркадия Забежинского, Екатерину Тутурову, Владимира Берчикова, Зиновия Меркина, Александру Лещук, Михаила Мороз и Елену Тихомирову, пережившую блокаду в осажденном Ленинграде.

Памятный вечер продолжился праздничным концертом. В этот день на петербургскую сцену поднялись Лариса Долина, Зара, Илья Резник, Григорий Чернецов, Александр Михайлов и многие другие. Анна Шатилова прочла стихи Ольги Берггольц — «музы блокадного города».

В зрительском зале разместились общественные и государственные деятели.

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