Путин приехал на концерт «Ленинградская Победа» в День снятия блокады Ленинграда

Глава России произнес торжественную речь, почтил память защитников Ленинграда и впервые вручил учрежденные в 2024 году медали ветеранам, среди них — блокадница.
Всего на торжественной церемонии почтили медалями семерых ветеранов: Аркадия Забежинского, Екатерину Тутурову, Владимира Берчикова, Зиновия Меркина, Александру Лещук, Михаила Мороз и Елену Тихомирову, пережившую блокаду в осажденном Ленинграде.
Памятный вечер продолжился праздничным концертом. В этот день на петербургскую сцену поднялись Лариса Долина, Зара, Илья Резник, Григорий Чернецов, Александр Михайлов и многие другие. Анна Шатилова прочла стихи Ольги Берггольц — «музы блокадного города».
В зрительском зале разместились общественные и государственные деятели.