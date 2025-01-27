В Ростовской области участник СВО добился положенной выплаты с помощью прокуратуры

Согласно опубликованной информации, участнику спецоперации полагалась выплата в размере 600 тысяч рублей. Однако местные власти отказались выплачивать сумму. При этом, у мужчины было ранение, полученное в зоне СВО. Причиной отказа в выплате стало отсутствие регистрации на территории Ростовской области. Прокуратура провела соответствующую проверку.