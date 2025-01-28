Бесплатные дрова и доски для калининградцев: где можно получить, когда, кому и сколько

В Калининградской области с 1 февраля по 31 марта будут принимать заявки на заготовку дров и досок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Бесплатно получить древесину для своих нужд смогут инвалиды всех групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, члены многодетной семьи, малоимущие граждане, члены малоимущих семей с детьми, а также граждане, являющиеся получателями пенсий. Остальным государство предоставит субсидию.
«Граждане, заинтересованные в заготовке древесины для собственных нужд, вправе подать заявление о заключении договора купли-продажи в письменной форме непосредственно в министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области или через МФЦ», — рассказали в правительстве региона.
Заявление в минприроды можно составить и на сайте госуслуг. На заготовку древесины для собственных нужд установлены следующие нормы:
для отопления жилых помещений, имеющих печное или котелковое отопление, работающее на твёрдом топливе, до 12 кубометров древесины один раз в год;
- для строительства индивидуальных жилых домов до 35 кубометров древесины один раз в 20 лет;
- для ремонта индивидуальных жилых домов до 20 кубометров древесины один раз в 10 лет;
- для строительства, ремонта хозяйственных построек до 15 кубометров древесины один раз в 5 лет;
- для иных собственных нужд до 2 кубометров древесины один раз в 5 лет.
В Госдуме напомнили, что россияне могут собирать валежник в любом лесу, для этого не требуется получать разрешение. Исключением являются участки, где ведётся лесозаготовка или складируется срубленная древесина.