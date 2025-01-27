Стилист раскрыла секрет внимания к Юре Борисову

По словам Палюткиной, в своих образах Борисов отдает предпочтение минимализму, элегантности и качеству тканей. Серый цвет и черные грубые ботинки подчеркивают его шероховатость. В то же время, представляя российское кино на мировой арене, артист выбирает более классические образы: черный смокинг с рубашкой и галстуком.