Стилист раскрыла секрет внимания к Юре Борисову

В беседе с «Радио 1» специалист отметила, что артист двигается по стилю на вершину международной киноиндустрии.
«Юру можно охарактеризовать как глубокого человека — это он демонстрирует при выборе своей одежды. В основном в его образах всегда присутствуют цвета-ахроматы (белый и серый), главный из которых — черный», — объяснила эксперт.
По словам Палюткиной, в своих образах Борисов отдает предпочтение минимализму, элегантности и качеству тканей. Серый цвет и черные грубые ботинки подчеркивают его шероховатость. В то же время, представляя российское кино на мировой арене, артист выбирает более классические образы: черный смокинг с рубашкой и галстуком.
Стилист подчеркнула, что в его образе делается акцент на талант и глубину, а не на показушность и роскошь, пишет RT.
«Он — как пластилин — изначальная форма всегда классическая (черный, белый, серый). Через эту простоту, цвета-ахроматы можно судить о его глубоком философском мире, о его таланте: ты можешь понимать, что человек может оказаться кем угодно», — отметила стилист.
Она добавила, что в целом образ Юры Борисова можно охарактеризовать как «русский, романтичный, загадочный гопник».
Ранее, 27 января, кандидат культурологии и доцент Евгений Еременко выразил мнение, что шансы российского артиста на получение статуэтки невелики. Однако сама номинация даст ему больше возможностей утвердиться на международной арене, отмечает 360.ru.
26 января режиссер Феликс Умаров отмечал, что Юра Борисов, несмотря на номинацию на «Оскар» и крупные достижения, остается простым человеком. Режиссер вспоминает его реакцию на номинацию в премии BAFTA, когда Борисов просто сказал: «О, прикольно», отмечает сайт kp.ru.
Российский актер Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». В случае победы он станет первым в истории России актером, получившим награду американских кинокритиков.
По мнению кинокритика Давида Шнейдерова, Борисов вполне может получить «Оскар», учитывая множество его номинаций на разные премии и награды за игру в фильме «Анора», отмечает НСН.