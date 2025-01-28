Что можно и нельзя делать в Павлов день 28 января, когда говорят: «Павел день прибавил»

Православная церковь 28 января вспоминает святого Павла Фивейского. В народе принято праздновать Павлов день. Есть еще одно название — перелом зимы. Оно связано с тем, что ночи уменьшились, а дни стали длиннее. В указанную дату принято говорить так: «Павел день прибавил».