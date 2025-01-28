Что можно и нельзя делать в Павлов день 28 января, когда говорят: «Павел день прибавил»

Православная церковь 28 января вспоминает святого Павла Фивейского. В народе принято праздновать Павлов день. Есть еще одно название — перелом зимы. Оно связано с тем, что ночи уменьшились, а дни стали длиннее. В указанную дату принято говорить так: «Павел день прибавил».
Что нельзя делать 28 января.
Запрещено завидовать. Не следует пересчитывать мелочь. Предки верили, что из дома может уйти благополучие. Кроме того, нельзя ругаться, провоцировать и вступать в конфликты. Подобным можно навредить своему здоровью.
Что можно делать 28 января.
По традиции, в Павлов день играли свадьбы. Предки верили, что замужество в указанную дату обещают счастливую и долгую жизнь. А еще хозяйки 28 января проводили генеральную уборку.
Согласно приметам, на мороз указывают звезды, которые ярко блестят на небе. Воробьи, которые сидят на деревьях, предупреждают о похолодании в скором времени. В том случае, если ясная погода, то ждали жаркого лета.
Тем временем белоруска Арина Соболенко сохранила первое место в рейтинге WTA и статус первой ракетки, но Ига Свентек заметно приблизилась к ней: «Почти негде добавить очков».
синоптик Дмитрий Рябов сказал о весенней теплой погоде с 27 января по 2 февраля в Беларуси: «Показания термометров будут соответствовать марту».
Кроме того, президент Беларуси Александр отреагировал на аномально теплую зиму в Беларуси: «Но зима еще будет».