Песни о главных: «формула» Свифт и призывы Коэльо к любви

Тейлор предстает здесь уникумом, гением, святой, идеальной. Но, наверное, те самые свифтис что-то подобное и хотят прочесть: в этом смысле можно говорить о точном попадании в целевую аудиторию. Хуже другое: хотя цитаты самой артистки в книге буквально на каждой странице (и, разумеется, их правдивость и точность не подвергаются сомнению), взяты они из интервью для СМИ, публичных выступлений и постов Свифт в соцсетях. Видимо, «доступа к телу» у Спринкел не было. Нет здесь и бесед с соратниками звезды, ее продюсерами и прочими людьми. Так что перед нами даже не журналистская работа, а компиляция общеизвестного. Но — повторим: для коллекции мерча с именем любимой артистки книга сойдет, ну, а те, кто не причисляет себя к ее поклонникам, вряд ли в принципе обратят внимание на подобную вещь.